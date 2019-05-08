2019-05-08

فيديو.. الكلباني: المشاهير يقدمون مُحتوى تافهاً إن لم يضر لا ينفع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد الشيخ عائض الكلباني أن الشهرة في زمننا الحالي تخطّت حدود المنطق والمفروض والواقعية، بل صارت شهرة لأنها باتت سلبية، وطغت على الشهرة الإيجابية.

Advertisements

وقال الكلباني خلال حلقة اليوم من برنامج صوم ونوم على قناة SBC : إن الكثير من المشاهير يضرون ولا يفيدون لأنهم يقدمون محتوى تافهاً لا يفيد في الدين ولا في الدنيا.

وقال الكلباني : هناك مشاهير اشتهروا ولم يقدموا شيئاً ينفع الوطن أو ينفع غيرهم بل أضاعوا عليهم حريتهم في بعض الحالات.