2019-05-08

طقس بارد الليلة وأمطار على هذه المناطق غداً

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّع مركز طقس العرب أن يكون الطقس بارداً نسبياً في شمال وشمال غرب المملكة، ومعتدلاً إلى دافئ في باقي المناطق هذه الليلة.

Advertisements

كما توقّع أن تهطل زخات رعدية من الأمطار في وسط وشمال شرق وشرق المملكة، تكون متوسطة الشدة في جنوب غرب المملكة.

من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد حول طقس الغد أن تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

أما درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية ليوم غد فستكون كما يلي: