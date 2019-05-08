فيديو.. تحذير من غسل الدواجن الطازجة

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

يرتكب الكثير من ربات البيوت خطأً فادحاً عند القيام بغسل الدواجن الطازجة قبل البدء في طبخها أو تسويتها، هذا ما أكّده المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض.

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وحذّر المركز من غسل الدواجن الطازجة؛ لأن ذلك يؤدي إلى انتشار البكتيريا في المطبخ وقد تصل إلى غيرها من الأطعمة.

وللتأكيد على صحة ذلك أجرى خبراء المركز اختباراً باستخدام أشعة معينة تم من خلالها اكتشاف آلاف البكتيريا التي انتشرت في المطبخ بعد غسل الدواجن بالماء.