الان تتابع إحالة قضايا التهريب الحدودية من الجمارك إلى النيابة العامة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة الجمارك شرعت في تنفيذ الأمر السامي الكريم بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركية من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن الأمر السامي الكريم نص على أن يتم العمل بها ابتداءً من الثاني من رمضان 1440 للهجرة كأقصى حد.
ونوهت الهيئة العامة للجمارك عبر منافذها بإحالة قضايا التهريب إلى النيابة العامة ابتداء من 2 رمضان.
يذكر أن نقل الاختصاص يفضي إلى إحالة عدد من القضايا التي كانت الجمارك تفصل فيها كتهريب الدخان والتبغ (المعسل) ويكتفي بالغرامة المالية ومصادرة المضبوطات خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الدخان وتزايد تهريب من بعض الدول الخليجية.
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