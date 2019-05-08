الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية

تصرف المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين أصحاب الدخل المنخفض تحت خط الفقر، وتصرف لهم مبالغ نقديه لمساعدتهم على ظروف المعيشة من قبل وزارة العمل والتنمية وقامت الوزارة بإطلاق برامج عديده مسانده لهؤلاء المواطنين لمساعدتهم على الحياة اليومية وتمنحهم معيشه كريمه في الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية هذه الأيام من اجل الإصلاحات الاقتصادية، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني، وموعد صرف المساعدة المقطوعة.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة 1440

من لا يتجاوز سنهم 35 عام.

من ليس لديهم دخل، ومن محدودي الدخل .

الأرملة ومعها أبناء.

المرأة المهجورة ومعها أبناء.

الرجل غير القادر عن العمل.

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت.

المرأة المطلقة ومعها أبناء.

المرأة غير القادرة عن العمل.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا.

من هنا. ثم قم بكتابة رقم السجل المدني، ورقم التحقق.

ثم الضغط على عرض.

سوف يظهر أمامك بيان يوضح حالتك من المساعدة المقطوعة، وموعد الحصول عليه.\

شروط المشمولين من المساعدة المقطوعة

أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاما.

أن لا يملك المستفيد سجلات تجارية.

تمنح المساعدة المقطوعة للأسر الأشد أحتياجاً وعلى حسب حاجة هذه الأسر للمال.

يقبل طلب النساء التي تكون على عصمة رجل في حالة كون الزوج سجينا أو مفقودا أو هاجرا أسرته، أو مدمن مخدرات .

يجري منح المساعدات المقطوعة وفقا للضوابط التالية: “حسب دخل رب الأسرة ، وعدد أفراد أسرته وتقييم مدى احتياج الأسرة الفعلي للمال، تفاديا لعدم ذهاب المساعدة المقطوعة لمن لا يستحقها”.

يقبل أي طلب لوفاء الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك.

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