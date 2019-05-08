شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ظهران الجنوب يعتمد حركة نقل وتجديد 80 قائداً ووكيلاً لمدارس المحافظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (ظهران الجنوب)

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد اليوم، حركة نقل وتجديد لـ 80 قائداً ووكيلاً بمدارس المحافظة للعام الدراسي القادم.

وأشاد أبو حديد بالجهود المبذولة من قادة المدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة، مثنيًا على جهود اللجنة القائمة على إجراءات الحركة.

من جهته، أكد رئيس قسم القيادة المدرسية وأمين اللجنة حسين منصور آل صبحان أن الحركة تمت وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد المبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج

والمصلحة العامة، مبيناً أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لعام دراسي في مواقع عملهم ونقل آخرين إلى مواقع أخرى وتكليف معلمين للعمل في قيادات المدارس الشاغرة.