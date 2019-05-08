شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 48 ساعة..أمير الباحة يكلف لجنة بتقييم «شعار الصيف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

علمت "الخليج 365" أن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، كلف لجنة فنية متخصصة؛ لتقييم شعار «صيف الباحة»، والتأكد مما أثير حوله من لغط، وكشف الملابسات خلال يومين.

وانعقدت اللجنة التي تضم في عضويتها متخصصين من التعليم، وجامعة الباحة، وجمعية الثقافة والفنون؛ لقراءة التصميم، وابداء وجهة النظر حياله.

وبحسب مصدر مسؤول، فإن أمير منطقة الباحة لم يعتمد الشعار ولم يكرّم منفذه، وحمّل المسؤول عن إدارة مهرجان صيف الباحة مسؤولية الاستعجال في إبراز التصميم على أنه الفائز.