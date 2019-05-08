شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين والرئيس الصيني يستعرضان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، اليوم (الأربعاء)، برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه خادم الحرمين الشريفين بفاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي ما يجسد العلاقة الإستراتيجية المتينة بين البلدين.

من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في العام 2020 التي تستضيفها المملكة.