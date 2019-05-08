أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رأس صاحب الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة رحب سموه بالجميع وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً الله العلي القدير ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم واطلع سموه خلال الاجتماع على تقرير الجمعية الذي استعرض من خلالها الأنشطة الثقافية والاجتماعية والأعمال التي انجزت خلال الأشهر الماضية بالإضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها.

كما اطلع سموه على التقرير المالي مؤكداً سموه على أهمية ان تواصل الجمعية تفعيل الشراكات والتعاون للاستفادة من خبرات الجامعات والجمعيات المختلفة مشيداً سموه بما يحضى به القطاع الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله لخدمة المواطن في شتى المجالات كما ناقش المجلس عدد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات