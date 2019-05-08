، تعرف على قصة "أتاريك" ليالي رمضان قبل 50 عاماً في جدة ،

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روى أحد أبناء جدة القديمة والمدعو حسن فايد أبو نادر قصة الأتاريك أيام زمان في حارة المظلوم بجدة القديمة.
وقال لـ"الخليج 365": كانت الأتاريك قبل نحو 50 سنة تعلق في كل زوايا حارات المظلوم في ليالي رمضان وأيضاً حارات الشام واليمن بحيث تكون على مسافات من بعضها.
وأضاف: كان أحد المتعهدين يقوم بتركيب الأتاريك والمعروف بأبو الريش، حيث كان يقوم بتعبئة الأتاريك بالقاز في حوش مخصص ومن ثم توزيعها في الحارة قبل أذان المغرب.
وأضاف فايد: أتذكر عندما يحضر العامل المختص بتوزيع الأتاريك وكنا في ذلك الزمان نلهو في زقاق البير بحارة المظلوم، حيث كان يمنعنا من اللعب لكننا نصر على الاستمرار في اللعب وإذا ذهب عنا نقوم بكسر الأتاريك ويقوم المتعهد برفع شكوى ضدنا للعمدة.
وأشار فايد إلى أن الفوانيس كانت تستخدم إلى جانب الأتاريك بحيث يأخذها الرجل للذهاب للمسجد أو للمركاز أو لزيارة أصدقائه وبين أن الأتاريك كان لها بهجة وراحة للنفس خاصة في ليالي رمضان.
تعرف على قصة "أتاريك" ليالي رمضان قبل 50 عاماً في جدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-08
روى أحد أبناء جدة القديمة والمدعو حسن فايد أبو نادر قصة الأتاريك أيام زمان في حارة المظلوم بجدة القديمة.
وقال لـ"الخليج 365": كانت الأتاريك قبل نحو 50 سنة تعلق في كل زوايا حارات المظلوم في ليالي رمضان وأيضاً حارات الشام واليمن بحيث تكون على مسافات من بعضها.
وأضاف: كان أحد المتعهدين يقوم بتركيب الأتاريك والمعروف بأبو الريش، حيث كان يقوم بتعبئة الأتاريك بالقاز في حوش مخصص ومن ثم توزيعها في الحارة قبل أذان المغرب.
وأضاف فايد: أتذكر عندما يحضر العامل المختص بتوزيع الأتاريك وكنا في ذلك الزمان نلهو في زقاق البير بحارة المظلوم، حيث كان يمنعنا من اللعب لكننا نصر على الاستمرار في اللعب وإذا ذهب عنا نقوم بكسر الأتاريك ويقوم المتعهد برفع شكوى ضدنا للعمدة.
وأشار فايد إلى أن الفوانيس كانت تستخدم إلى جانب الأتاريك بحيث يأخذها الرجل للذهاب للمسجد أو للمركاز أو لزيارة أصدقائه وبين أن الأتاريك كان لها بهجة وراحة للنفس خاصة في ليالي رمضان.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
06:53 PM
فايد لـ"الخليج 365": كان المتعهد يوزعها على زوايا حارة المظلوم قبل المغرب
روى أحد أبناء جدة القديمة والمدعو حسن فايد أبو نادر قصة الأتاريك أيام زمان في حارة المظلوم بجدة القديمة.
وقال لـ"الخليج 365": كانت الأتاريك قبل نحو 50 سنة تعلق في كل زوايا حارات المظلوم في ليالي رمضان وأيضاً حارات الشام واليمن بحيث تكون على مسافات من بعضها.
وأضاف: كان أحد المتعهدين يقوم بتركيب الأتاريك والمعروف بأبو الريش، حيث كان يقوم بتعبئة الأتاريك بالقاز في حوش مخصص ومن ثم توزيعها في الحارة قبل أذان المغرب.
وأضاف فايد: أتذكر عندما يحضر العامل المختص بتوزيع الأتاريك وكنا في ذلك الزمان نلهو في زقاق البير بحارة المظلوم، حيث كان يمنعنا من اللعب لكننا نصر على الاستمرار في اللعب وإذا ذهب عنا نقوم بكسر الأتاريك ويقوم المتعهد برفع شكوى ضدنا للعمدة.
وأشار فايد إلى أن الفوانيس كانت تستخدم إلى جانب الأتاريك بحيث يأخذها الرجل للذهاب للمسجد أو للمركاز أو لزيارة أصدقائه وبين أن الأتاريك كان لها بهجة وراحة للنفس خاصة في ليالي رمضان.
، تعرف على قصة "أتاريك" ليالي رمضان قبل 50 عاماً في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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