، واشنطن وعبر بومبيو: تنتظر موقفًا فعليًّا من إيران لنحدد الردّ ،

محمد بن مسعود - الدمام - موريسون: أمريكا تعتزم فرض مزيد من العقوبات على طهران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء: إن بلاده ستنتظر خطوات إيران الفعلية بعدما أعلنت الأخيرة تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز": أوضح بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني جيريمي هنت في لندن: "أعتقد أنه ملتبس في شكل متعمد"، مضيفًا: "علينا أن ننتظر ماذا ستكون خطوات إيران الفعلية" قبل تحديد الرد الأميركي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال: إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تفِ القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي؛ ردًّا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام.

وأضاف، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: أن بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، أمامها مهلة 60 يومًا لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأميركية.

وحذر روحاني من رد حازم إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، لكنه قال: إن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي. وأشار أيضًا إلى أن بلاده لن تبيع بعد الآن اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى.

وقال تيم موريسون المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي: إن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران.

وأوضح بالقول: "توقعوا المزيد من العقوبات قريبًا، قريبًا جدًّا"، مشيرًا إلى أن بلاده لم تفرغ بعد من فرض عقوبات على إيران.