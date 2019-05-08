، المتظاهرون السودانيون يهدّدون بالعصيان المدني ،

محمد بن مسعود - الدمام - "يوسف" دعا للقيام بإجراءات تصعيدية

ردًّا على تعطيل المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة لحكومة مدنية في السودان، وفي تطور لافت؛ هدّد قادة الاحتجاج في البلاد، اليوم (الأربعاء)، بتنظيم عصيان مدني حتى تحقيق مطالبهم.

ووفقًا لـ"فرانس برس": دعا أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف، للقيام بـ"إجراءات تصعيدية" ردًّا عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة.

وقال "يوسف": "إن خطوات التصعيد محدّدة.. بالنسبة لنا الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليًّا نستعد لحملة عصيان مدني في أرجاء البلاد".

وكان قادة الاحتجاج قد اتهموا قادة المجلس العسكري الحاكم في وقت سابق اليوم، بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.

ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصرّ الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.