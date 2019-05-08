محمد بن مسعود - الدمام - احتفل ممدوح بن سلمان المليحي الشهري بحصوله على درجة الماجستير في تخصص "علم الأدوية والسموم" من جامعة "رايت ستيت" بمدينة ديتون بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. "الشهري" يحصل على الماجستير في "علم الأدوية والسموم" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08 احتفل ممدوح بن سلمان المليحي الشهري بحصوله على درجة الماجستير في تخصص "علم الأدوية والسموم" من جامعة "رايت ستيت" بمدينة ديتون بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. 08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440 Advertisements 06:22 PM احتفل ممدوح بن سلمان المليحي الشهري بحصوله على درجة الماجستير في تخصص "علم الأدوية والسموم" من جامعة "رايت ستيت" بمدينة ديتون بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. ، "الشهري" يحصل على الماجستير في "علم الأدوية والسموم" ،

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