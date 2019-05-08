، إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لشهر رمضان ،

- 1/2
- 2/2
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2.028.604.351 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.395.056.402 ريال،
فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.221.988 ريالاً، بينما تم صرف 101.867.461 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 339.468.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.
إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لشهر رمضانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-08
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2.028.604.351 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.395.056.402 ريال،
فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.221.988 ريالاً، بينما تم صرف 101.867.461 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 339.468.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
06:16 PM
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
06:25 PM
شملت المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2.028.604.351 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.395.056.402 ريال،
فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.221.988 ريالاً، بينما تم صرف 101.867.461 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 339.468.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.
، إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لشهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.