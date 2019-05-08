، بالصور.. البياض يغطي "سودة عسير" والأرصاد تتوقع أمطارًا غزيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنها ستؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية

غطّى البرد اليوم مناطق متفرّقة من "عسير" بما فيها قمة جبال السودة على امتداد جبال السروات؛ جاء ذلك تزامنًا مع هطول الأمطار، ورصدت عدسة المصور رشود الحارثي جانبًا من المساحات التي كساها البياض زوّد بها "الخليج 365"، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى معدلات أقل.

من جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن الإنذار يشمل كلًّا من: أبها والحرجة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع، وسراة عبيدة ومحايل، وذلك بداية من الساعة الواحدة و10 دقائق بعد ظهر اليوم وحتى الثامنة مساءً.

وقالت إن الحالة ستؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية مع تساقط برد.