، "الأطفال المعوقين" تطلق أكبر حملة تبرعات لـ4 آلاف طفل ،

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أطلقت جمعية "الأطفال المعوقين" أكبر حملة تسويقية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم تحت شعار "1=11"؛ حيث يتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية أكثر من 4 آلاف طفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة، وتقدم لهم الرعاية الطبية عبر 11 فرعًا لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، ومحاولة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.
وتستمدّ الحملة شعارها من قيام فروع الجمعية بأداء رسالة واحدة لاستيعاب جميع الأطفال المتطلعين والمحتاجين إلى خدماتها وبرامجها، والعمل على قضية الإعاقة بإطار وقائي مبادري؛ وليس علاجيًّا أو تأهيليًّا فقط.
وتهدف الجمعية إلى تأهيل الأطفال المعوقين لتجاوز سلبيات الإعاقة، ومساعدة المجتمع في التصدّي لأسبابها والتعامل الإيجابي معها، وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع.
وتقدم الجمعية برامج متنوعة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن الميلاد حتى سن 12 عامًا.
يذكر أن جمعية الأطفال المعوقين هي: مؤسسة رائدة في العمل الخيري تأسست عام 1402هـ، ويرأس مجلس إدارتها الأمير سلطان بن سلمان، ولها 11 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، وباتت واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال المعوقين في العالم العربي.
"الأطفال المعوقين" تطلق أكبر حملة تبرعات لـ4 آلاف طفلعيسى الحربي الخليج 365 2019-05-08
أطلقت جمعية "الأطفال المعوقين" أكبر حملة تسويقية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم تحت شعار "1=11"؛ حيث يتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية أكثر من 4 آلاف طفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة، وتقدم لهم الرعاية الطبية عبر 11 فرعًا لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، ومحاولة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.
وتستمدّ الحملة شعارها من قيام فروع الجمعية بأداء رسالة واحدة لاستيعاب جميع الأطفال المتطلعين والمحتاجين إلى خدماتها وبرامجها، والعمل على قضية الإعاقة بإطار وقائي مبادري؛ وليس علاجيًّا أو تأهيليًّا فقط.
وتهدف الجمعية إلى تأهيل الأطفال المعوقين لتجاوز سلبيات الإعاقة، ومساعدة المجتمع في التصدّي لأسبابها والتعامل الإيجابي معها، وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع.
وتقدم الجمعية برامج متنوعة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن الميلاد حتى سن 12 عامًا.
يذكر أن جمعية الأطفال المعوقين هي: مؤسسة رائدة في العمل الخيري تأسست عام 1402هـ، ويرأس مجلس إدارتها الأمير سلطان بن سلمان، ولها 11 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، وباتت واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال المعوقين في العالم العربي.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
06:09 PM
تحت شعار "1=11" لمحاولة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع
أطلقت جمعية "الأطفال المعوقين" أكبر حملة تسويقية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم تحت شعار "1=11"؛ حيث يتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية أكثر من 4 آلاف طفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة، وتقدم لهم الرعاية الطبية عبر 11 فرعًا لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، ومحاولة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.
وتستمدّ الحملة شعارها من قيام فروع الجمعية بأداء رسالة واحدة لاستيعاب جميع الأطفال المتطلعين والمحتاجين إلى خدماتها وبرامجها، والعمل على قضية الإعاقة بإطار وقائي مبادري؛ وليس علاجيًّا أو تأهيليًّا فقط.
وتهدف الجمعية إلى تأهيل الأطفال المعوقين لتجاوز سلبيات الإعاقة، ومساعدة المجتمع في التصدّي لأسبابها والتعامل الإيجابي معها، وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع.
وتقدم الجمعية برامج متنوعة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن الميلاد حتى سن 12 عامًا.
يذكر أن جمعية الأطفال المعوقين هي: مؤسسة رائدة في العمل الخيري تأسست عام 1402هـ، ويرأس مجلس إدارتها الأمير سلطان بن سلمان، ولها 11 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، وباتت واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال المعوقين في العالم العربي.
، "الأطفال المعوقين" تطلق أكبر حملة تبرعات لـ4 آلاف طفل ،
المصدر : الخليج 365
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