محمد بن مسعود - الدمام - تجهيز ٣٠ نقطة تمركز للقوة داخل الحرم المكي بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة استعداداتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجهز لتنفيذ الخطط اللازمة لخدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام وسخرت كل إمكانتها البشرية والآلية. واتخذت الإدارة كل التدابير اللازمة لخدمة المعتمرين والمواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الأمن والسلامة لهم من كل أخطار الحوادث والكوارث، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ والمعتمدة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية. وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله عيد القرشي: مراكز الدفاع المدني الثابتة وعددها ٣٨ مركزاً تساندها ٢٤ مركزاً موسمياً وكذلك نقاط التدخل السريع البالغ عددها ٢٧ نقطة تدخل. وأضاف: تم تجهيز ٣٠ نقطة تمركز لقوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف لتقديم يد العون والمساعدة للمعتمرين بالمسجد الحرام. وأردف: تمت تغطية المواقع المهمة والمنطقة المركزية والمباني المكتظة بالسكان بفرق التدخل السريع، وكذلك نشر لفرق الإشراف الوقائي بالأسواق والمراكز التجارية وأماكن الزيارة ودعمها بالآليات والتجهيزات الفنية والشخصية. وتابع: تحرص الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على نشر السلامة التوعوية بين المعتمرين والزوار من خلال توزيع البروشورات والنشرات التوعوية وبث الرسائل التوعوية. "مدني مكة" يعلن جاهزيته للحفاظ على سلامة المعتمرين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08 بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة استعداداتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجهز لتنفيذ الخطط اللازمة لخدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام وسخرت كل إمكانتها البشرية والآلية. واتخذت الإدارة كل التدابير اللازمة لخدمة المعتمرين والمواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الأمن والسلامة لهم من كل أخطار الحوادث والكوارث، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ والمعتمدة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية. وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله عيد القرشي: مراكز الدفاع المدني الثابتة وعددها ٣٨ مركزاً تساندها ٢٤ مركزاً موسمياً وكذلك نقاط التدخل السريع البالغ عددها ٢٧ نقطة تدخل. وأضاف: تم تجهيز ٣٠ نقطة تمركز لقوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف لتقديم يد العون والمساعدة للمعتمرين بالمسجد الحرام. Advertisements وأردف: تمت تغطية المواقع المهمة والمنطقة المركزية والمباني المكتظة بالسكان بفرق التدخل السريع، وكذلك نشر لفرق الإشراف الوقائي بالأسواق والمراكز التجارية وأماكن الزيارة ودعمها بالآليات والتجهيزات الفنية والشخصية. وتابع: تحرص الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على نشر السلامة التوعوية بين المعتمرين والزوار من خلال توزيع البروشورات والنشرات التوعوية وبث الرسائل التوعوية. 08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440 05:55 PM تجهيز ٣٠ نقطة تمركز للقوة داخل الحرم المكي تجهيز ٣٠ نقطة تمركز للقوة داخل الحرم المكي بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة استعداداتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجهز لتنفيذ الخطط اللازمة لخدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام وسخرت كل إمكانتها البشرية والآلية. واتخذت الإدارة كل التدابير اللازمة لخدمة المعتمرين والمواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الأمن والسلامة لهم من كل أخطار الحوادث والكوارث، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ والمعتمدة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية. وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله عيد القرشي: مراكز الدفاع المدني الثابتة وعددها ٣٨ مركزاً تساندها ٢٤ مركزاً موسمياً وكذلك نقاط التدخل السريع البالغ عددها ٢٧ نقطة تدخل. وأضاف: تم تجهيز ٣٠ نقطة تمركز لقوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف لتقديم يد العون والمساعدة للمعتمرين بالمسجد الحرام. وأردف: تمت تغطية المواقع المهمة والمنطقة المركزية والمباني المكتظة بالسكان بفرق التدخل السريع، وكذلك نشر لفرق الإشراف الوقائي بالأسواق والمراكز التجارية وأماكن الزيارة ودعمها بالآليات والتجهيزات الفنية والشخصية. وتابع: تحرص الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على نشر السلامة التوعوية بين المعتمرين والزوار من خلال توزيع البروشورات والنشرات التوعوية وبث الرسائل التوعوية. ، "مدني مكة" يعلن جاهزيته للحفاظ على سلامة المعتمرين ،

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