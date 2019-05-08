، "السعودي للمسؤولية الاجتماعية" يواصل حملة توزيع مليون وجبة افطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينفذه 120 متطوعاً في الرياض وجدة والدمام للسنة الرابعة على التوالي

انطلقت حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم عند الإشارات والتقاطعات المهمة، والذي ينفذه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية في الرياض وجدة والدمام للسنة الرابعة على التوالي.

ويهدف البرنامج الذي ينطلق هذا العام برعاية من "كارفور" إلى الإسهام والحد من حوادث الطرقات قبيل وقت الإفطار عند الإشارات، وفي الطرقات الرئيسية، حيث أفادت الدراسات بأنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب اللحاق على وجبة الإفطار.

وينفذ البرامج أكثر من ١٢٠ متطوعاً تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة أمور السلامة، حيث استطاع برنامج إفطار صائم أن يثبت نجاحه في سنته السادسة، وزيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية.