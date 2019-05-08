السعودية اليوم / إيقاف 17 مهاجراً غير شرعي بتونس



تونس 3 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش التونسي بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين شخصين قاما بمحاولة لاجتياز الحدود البرية مع ليبيا خلسة في اتجاه التراب التونسي .

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، بأن الموقوفين لم يكن لديهما وثائق شخصية، وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة للتحري معهما .

وفي سياق آخر، أوقفت قوات الحرس التونسي بمحافظة مدنين 15 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم طفلين، اجتازوا الحدود الليبية التونسية خلسة .

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17:36ت م

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