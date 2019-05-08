السعودية اليوم / الصحة العالمية : مقتل 443 شخصًا ونزوح 60 ألفًا جراء حرب العاصمة



طرابلس 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم، مقتل 443 شخصًا وإصابة 2110 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 إبريل الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تنضم إلى الأصوات الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن اشتباكات طرابلس، دفعت أكثر من 60 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم، وأنها تعمل على تنسيق الخدمات الصحية المستمرة لهم، حيث أن كل يوم من أيام العنف يعني المزيد من القتلى أو الجرحى أو النازحين.

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17:10ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.