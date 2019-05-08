الأسهم السعودية تخسر 69 نقطة عند الإقفال

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 69.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8899.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 103 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر, والتعاونية، وباتك، وأسيج, والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مبكو، والمصافي, والرياض، والأبحاث والتسويق, وأسمنت الشرقية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.59% و 6.61% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وزين السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 29.63 نقطة ليقفل عند مستوى 3474.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 78 صفقة.