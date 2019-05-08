جمعية أسر التوحد الخيرية تنتخب سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيساً لمجلس إدارتها

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتخبت الجمعية العمومية لأسر التوحد الخيرية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فهد الفرحان آل سعود رئيساً لمجلس إدارتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية مؤخراً في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وكان الاجتماع شهد حضور أعضاء الجمعية العمومية (51 عضواً وبالإنابة 6 أعضاء) إضافة إلى الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم (24 مرشحاً) وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ترشحهم وممثل مركز التنمية الاجتماعية.

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وبعد تصويت أعضاء الجمعية، جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

انتخاب رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فهد الفرحان آل سعود، نائب مجلس الإدارة نايف بن فهد محمد بن سعيدان وأمين الصندوق معيض عبدالله سعيد الزاهراني.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، عبّر الأمير سعود بن عبدالعزيز الفرحان عن شكره لأعضاء الجمعية على انتخابه، واعداً بالمزيد من العمل لتحقيق أهداف الجمعية على المديين القصير والبعيد.

وقال سُموه: إن جمعية أسر التوحد ذات أهداف سامية وأسال الله يعيننا لتحقيق ما تتطلع إليه الأسر وتطوير وتحسين جودة ونوعية خدمات الجمعية فيما يساهم في خدمة هذه الشريحة الغالية على قلوب الجميع، شاكراً مجلس الإدارة السابق برئاسة الأميرة سميرة الفيصل الفرحان آل سعود على ما قدمته للجمعية ومنسوبيها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مجلس الإدارة الجديد وبتعاون اسر التوحد سيسهمون في تقديم الخدمات التي تحقق ما يأمله الجميع.