فيديو.. بردية قوية على السودة

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - أبها

هطلت أمطار غزيرة على مركز السودة في منطقة عسير عصر اليوم، سالت على إثرها الأودية ومجاري السيول.

ووثّق المواطنون عبر مقاطع الفيديو لحظة هطول البرد وجريان السيول.

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وكان الإنذار المبكر توقّع تدنّياً في مدى الرؤية ونشاطاً في الرياح السطحية على مساحات واسعة من منطقة عسير حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.