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فيديو.. بردية قوية على السودة
متابعات الخليج 365 - أبها
هطلت أمطار غزيرة على مركز السودة في منطقة عسير عصر اليوم، سالت على إثرها الأودية ومجاري السيول.
ووثّق المواطنون عبر مقاطع الفيديو لحظة هطول البرد وجريان السيول.
وكان الإنذار المبكر توقّع تدنّياً في مدى الرؤية ونشاطاً في الرياح السطحية على مساحات واسعة من منطقة عسير حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.
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