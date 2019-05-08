فيديو.. حكم إفطار مريض التوحد في نهار رمضان

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بجامعة الإمام عن حكم امتناع الطفل المصاب بمرض التوحد عن تناول الطعام خلال شهر رمضان.

وردّ الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، على استفسار إحدى النساء يمتنع ابنها البالغ من العمر 11 عاماً عن الطعام في رمضان وهل يعتبر صياماً أم لا بالقول: إن هذا الطفل مرفوع عنه القلم وليس عليه صيام وهذا من رحمة الله.

Advertisements

وأضاف أن الأم ذكرت أن ابنها غير مُدرك ما يقوم به، بالتالي فليس عليه شيء إن أفطر في نهار رمضان.

وتابع: إن صام فهذا أمر جيد، وإن أفطر فلا يُشدد عليه لأنه مرفوع عنه القلم.