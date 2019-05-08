شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 150 كجم من المواد الغذائية من شقة استخدمت مستودعًا لأحد المخابز بالدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام )

أتلفت بلدية غرب الدمام 150 كجم من المواد الغذائية، وذلك من شقة سكنية تستخدم مستودعاً لتحضير المواد الغذائية لأحد المخابز، يأتي ذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية على كافة المنشآت الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني أن البلدية وضمن حملة «#غذاؤكم_أمانة» تقوم بتكثيف الجولات التفتيشية خلال شهر رمضان، والتي تم على إثرها ضبط شقة سكنية تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية يستخدمها أحد المخابز لإعداد المخبوزات وعلى الفور قام مراقبو البلدية بإغلاق الموقع وإتلاف المواد الغذائية والتي تقدر بـ 150 كيلو وإيقاف المخبز عن العمل لحين استكمال وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.

وأهاب رئيس البلدية بالمواطنين والمقيمين الالتفات إلى ما يُقدّم لهم من مواد غذائية حفاظًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم.