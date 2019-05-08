شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 45 عملية قسطرة في بمستشفى القريات العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) تمكن الفريق الطبي بمستشفى القريات العام من اجراء 45 عملية قسطرة خلال الشهر الماضي . تمكن الفريق الطبي بمستشفى القريات العام من اجراء 45 عملية قسطرة خلال الشهر الماضي . وأوضحت صحة القريات أنه من بين العمليات إحراء25 قسطرة تشخيصية، كما تم إجراء قسطرة تداخليه وفتح الشرايين الإكليلية وزراعة شبكات أكليلية داعمه وعملية تصوير شريان رئوي، وكان من بينهم مرضى يعانون من جلطة قلبية حادة حيث أجري لهم عملية قسطرة عاجلة، وقد بذل الطاقم الطبي المتخصص جهداً كبيراً لإنهاء معاناة المرضى، وتمكّن من إجراء جميع العمليات بنجاح ولله الحمد ودون حدوث مضاعفات .



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