شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يدشن غداً تطبيق «مصحف المدينة النبوية» على منصتي: (IOS، Android) والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

يعقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الخميس, مؤتمراً صحفياً عقب مراسم تدشين أول تطبيق لمصحف المدينة النبوية على منصتي: (IOS، Android) وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.

ويتضمن التطبيق إلى جانب القرآن كتب التفسير التي أعدَّها المجمع من التفسير الميسَّر، والميسَّر في غريب القرآن الكريم، وتسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة، وسبعَ ترجمات نصِّية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع، وسبعَ ترجمات صوتية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم التي أصدرها المجمع.