شكرا لقرائتكم خبر عن «بدر بن سلطان» يرعى النسخة الثانية من «فوانيس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر سلطان بن عبد العزيز، تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في العاشر من رمضان الحالي، النسخة الثانية من فعالية فوانيس مكية، وتستمر حتى الـ19 منه بحزمة من البرامج والفعاليات واللقاءات التي تستهدف أهالي مكة المكرمة وزوارها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي أن الغرفة دأبت على تنظيم الفعاليات والبرامج ذات المردود الإيجابي على قطاع الأعمال وشباب وشابات الأعمال والمجتمع المكي، ضمن مسؤوليتها تجاه سكان العاصمة المقدسة وزوارها.

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وقال إن فعاليات فوانيس مكية التي تستهدف العائلات والافراد لقضاء أوقات متميزة في أجواء رمضانية ذات طابع مكي، تشمل برامج ثقافية اجتماعية لتمثل وجهة مفضلة بمشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والاسر المنتجة وغيرها من المشاركين في البرامج التي وضعت بعناية لتستفيد منها العائلات وجميع الزوار.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن الفعاليات تضم شارع الفوانيس، التاجر الصغير، مسرح الأطفال، منطقة الألعاب، ساحة المأكولات، والبازار، عربات الطعام، وبسطات رمضان، والمركاز، وجميعها ستحتل مواقع متميزة على الساحات الداخلية والخارجية بما تثري المجتمع المكي.

وأضيف لفعاليات هذا العام معرضاً للتاجر الصغير، ومسابقات لمختلف الأعمار، والجناح الدولي، كما رصدت العديد من الجوائز القيمة للحضور، فيما تشارك الأسر المنتجة بأعمال مختلفة.

يذكر أن فعالية فوانيس مكية في نسختها الأولى شهدت نحو 22 ألف زائر منهم عددا من الوزراء والمسؤولين، والقناصل والفنانين ووجوه المجتمع السعودي، وزوار مكة المكرمة من داخل وخارج المملكة، وكرمت الفعالية في ختامها الزائر رقم 20 ألف، نالتها إحدى السيدات.