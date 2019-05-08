شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود بن نايف» يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)
استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي نجيب الزامل وعدد من منسوبي الجمعية.
واطلع على الدليل التوثيقي لجائزة التطوع السعودية والذي احتوى على مجالات وفروع الجائزة وشرح المعايير والإحصاءات ومخرجات الجائزة والمعرض الوطني «جهود» التطوع الذي اختتمت فعالياته مؤخراً.
وأشاد بالتقرير وجهود القائمين عليه، مؤكداً حرص القيادة على دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ، إلى جانب ما تمثله هذه الأعمال التطوعية من قيمة أصيلة غرست منذ القدم وتنمو مع الزمن لتمثل منهج ديننا الاسلامي الحنيف.
من جهته، قدم الزامل شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على استقباله وأشادته لعمل الجمعية وما أنجزته من أعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية، سائلاً الله التوفيق والسداد.
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