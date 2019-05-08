شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني العاصمة المقدسة» يعلن الجاهزية للحفاظ على سلامة المعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

أنهت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة استعداداتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، عبر تنفيذ الخطط اللازمة المعنية بخدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام مسخرة لذلك جل إمكاناتها البشرية والآلية، واتخذت مختلف التدابير اللازمة لخدمة المعتمرين والمواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الأمن والسلامة لهم من كافة أخطار الحوادث والكوارث، وحماية الممتلكات العامة والخاصة بعد مشيئة الله وفق الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ و المعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

وأوضح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي، أن مراكز الدفاع المدني الثابتة وعددها 38 مركزا تساندها 24 مركزا موسميا، وكذلك نقاط التدخل السريع البالغ عددها 27 نقطة تدخل، كما تم تجهيز 30 نقطة تمركز لقوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف لتقديم يد العون والمساعدة للمعتمرين بالمسجد الحرام.

وأضاف العميد القرشي أنه تم تغطية المواقع الهامة، والمنطقة المركزية، والمباني المكتظة بالسكان بفرق التدخل السريع، وكذلك نشر لفرق الإشراف الوقائي بالاسواق والمراكز التجارية وأماكن الزيارة ودعمها بالآليات والتجهيزات الفنية والشخصية، كما تحرص الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على نشر السلامة التوعوية بين المعتمرين و الزوار، بتوزيع البروشورات والنشرات التوعوية وبث الرسائل التوعوية.