السعودية | صور لقلعة سعودية بنيت بالأحجار الكلسية منذ 100 عام

شكرا لقرائتكم صور لقلعة سعودية بنيت بالأحجار الكلسية منذ 100 عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقع ‎قلعة (كاف) الأثرية شرق مدينة ‎القريات بمنطقة الجوف (شمال السعودية)، وقد بنيت عام 1919 (قبل 100 عام) من الحجر الكلسي (الجيري) الأبيض، وأعطاها طرازها المعماري الفريد وتربعها على قمة صخرية منظرًا مهيباً يناسب الغرض منها كحصن حربي.

وبداخلها القصر، وتبلغ مساحته نحو 2700 متر مربع، ويحيط به سور يضم 4 أبراج بحسب معلومات صادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث.

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في حين ذكرت (دارة الملك عبدالعزيز) في تعريفها بالقصر أنه تم تسليمه للملك عبدالعزيز عام 1343، وكان مقراً لإمارة القريات.

وأكدت أن القصر الذي استغرق بناؤه عامين أصبح مقراً للحكم السعودي في المنطقة حيث تعاقب على العمل فيه عدد من الأمراء وهم: علي بن بطاح، وكان أول أمير في القريات وذلك في شهر رمضان من عام 1344هـ ، وعبدالله بن حمدان ، وعبدالله الحواس، وصالح بن عبدالواحد، وعبدالعزيز بن زيد ثم عبدالعزيز السديري الذي تم في عهده نقل مقر الإمارة من قرية كاف إلى مقر القريات الحالي وذلك في عام 1357هجرية.

ويقع القصر على تل متوسط الارتفاع في الجهة الشمالية الشرقية من قرية كاف وله بوابتان رئيسيتان.