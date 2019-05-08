، السودان.. اتهامات للمجلس العسكري بتعطيل نقل السلطة للمدنيين ،

- 1/2
- 2/2
اتهم قادة الاحتجاج في السودان، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.
واعتبر تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، في بيان أوردته "فرانس برس"، أنّ "السمات العامة لردّ المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير لتسيير المرحلة الانتقالية تقود لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال".
واتهم التحالف الجيش بـ"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".
ودعا التحالف المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة.
ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.
ويتألف تحالف الحرية والتغيير من مجموعات سياسية مختلفة ونشطاء وشخصيات معارضة، يتفق الكثير منهم على بناء سودان جديد مدني الطابع.
السودان.. اتهامات للمجلس العسكري بتعطيل نقل السلطة للمدنيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
اتهم قادة الاحتجاج في السودان، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.
واعتبر تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، في بيان أوردته "فرانس برس"، أنّ "السمات العامة لردّ المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير لتسيير المرحلة الانتقالية تقود لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال".
واتهم التحالف الجيش بـ"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".
ودعا التحالف المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة.
ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.
ويتألف تحالف الحرية والتغيير من مجموعات سياسية مختلفة ونشطاء وشخصيات معارضة، يتفق الكثير منهم على بناء سودان جديد مدني الطابع.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
05:39 PM
المتظاهرون دعوه للوصول إلى صيغة يتفق عليها
اتهم قادة الاحتجاج في السودان، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.
واعتبر تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، في بيان أوردته "فرانس برس"، أنّ "السمات العامة لردّ المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير لتسيير المرحلة الانتقالية تقود لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال".
واتهم التحالف الجيش بـ"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".
ودعا التحالف المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة.
ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.
ويتألف تحالف الحرية والتغيير من مجموعات سياسية مختلفة ونشطاء وشخصيات معارضة، يتفق الكثير منهم على بناء سودان جديد مدني الطابع.
، السودان.. اتهامات للمجلس العسكري بتعطيل نقل السلطة للمدنيين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. اتهامات للمجلس العسكري بتعطيل نقل السلطة للمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.