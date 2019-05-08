، السودان.. اتهامات للمجلس العسكري بتعطيل نقل السلطة للمدنيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتظاهرون دعوه للوصول إلى صيغة يتفق عليها

اتهم قادة الاحتجاج في السودان، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.

واعتبر تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، في بيان أوردته "فرانس برس"، أنّ "السمات العامة لردّ المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير لتسيير المرحلة الانتقالية تقود لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال".

واتهم التحالف الجيش بـ"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".

ودعا التحالف المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة.

ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.

ويتألف تحالف الحرية والتغيير من مجموعات سياسية مختلفة ونشطاء وشخصيات معارضة، يتفق الكثير منهم على بناء سودان جديد مدني الطابع.