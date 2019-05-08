، أمانة عسير تتلف أكثر من 5000 كجم مواد غذائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكّنت في حملتها التفتيشية من 138 منشأة مخالفة

نفذت أمانة منطقة عسير حملاتها الرقابية بشكل مكثف على المنشآت الصحية؛ تزامناً مع دخول أيام شهر رمضان المبارك وتحت شعار "غذاؤكم أمانة" للأسبوع الثامن والأربعين.

واستهدفت الحملة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت الصحية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وفي ذات السياق، فقد بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة عسير نحو ١٤٦٤ جولة، مما أسفر عن مخالفة ٨٤١ منشأة صحية إلى جانب إتلاف ٥٨٠٣ كجم مواد غذائية فاسدة بينما تم إغلاق ١٣٨ من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت المخالفة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.

يذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بمتابعة ميدانية من قبل مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي.

كما دعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.