محمد بن مسعود - الدمام - قدّموا تقارير عن الأعمال الميدانية لفرع الهيئة استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ماجد بن سليمان الحسين وعدد من منسوبي الفرع، الذين قدّموا تقارير عن الأعمال الميدانية لفرع الهيئة بالرياض والمؤتمر الوطني للحسبة. وخلال اللقاء نوه أمير المنطقة الجهود المبذولة ميدانياً وفكرياً متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح. أمير الرياض يستقبل منسوبي فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08 استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ماجد بن سليمان الحسين وعدد من منسوبي الفرع، الذين قدّموا تقارير عن الأعمال الميدانية لفرع الهيئة بالرياض والمؤتمر الوطني للحسبة. Advertisements وخلال اللقاء نوه أمير المنطقة الجهود المبذولة ميدانياً وفكرياً متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح. 08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440 05:37 PM قدّموا تقارير عن الأعمال الميدانية لفرع الهيئة قدّموا تقارير عن الأعمال الميدانية لفرع الهيئة استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ماجد بن سليمان الحسين وعدد من منسوبي الفرع، الذين قدّموا تقارير عن الأعمال الميدانية لفرع الهيئة بالرياض والمؤتمر الوطني للحسبة. وخلال اللقاء نوه أمير المنطقة الجهود المبذولة ميدانياً وفكرياً متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح. ، أمير الرياض يستقبل منسوبي فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة ،

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