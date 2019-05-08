، "الصحة" تدعو للتقليل من تناول العصائر المركزة وتؤكد: مجرد ألوان صناعية ونكهات وسكر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت عدم احتوائها على أي نسب من العصائر الطبيعية

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة، مبينة أن فوائدها أقل، وتحتوي على نسبة عالية من السكر والألوان الصناعية والنكهات، ول ايوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية.

جاء ذلك ضمن سلسلة 30 رسالة توعوية تبثها وزارة الصحة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.