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دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة، مبينة أن فوائدها أقل، وتحتوي على نسبة عالية من السكر والألوان الصناعية والنكهات، ول ايوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية.
جاء ذلك ضمن سلسلة 30 رسالة توعوية تبثها وزارة الصحة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.
"الصحة" تدعو للتقليل من تناول العصائر المركزة وتؤكد: مجرد ألوان صناعية ونكهات وسكرعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-08
دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة، مبينة أن فوائدها أقل، وتحتوي على نسبة عالية من السكر والألوان الصناعية والنكهات، ول ايوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية.
جاء ذلك ضمن سلسلة 30 رسالة توعوية تبثها وزارة الصحة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
05:35 PM
أكدت عدم احتوائها على أي نسب من العصائر الطبيعية
دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة، مبينة أن فوائدها أقل، وتحتوي على نسبة عالية من السكر والألوان الصناعية والنكهات، ول ايوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية.
جاء ذلك ضمن سلسلة 30 رسالة توعوية تبثها وزارة الصحة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.
، "الصحة" تدعو للتقليل من تناول العصائر المركزة وتؤكد: مجرد ألوان صناعية ونكهات وسكر ،
المصدر : الخليج 365
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