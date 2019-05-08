، استشاري سمنة يقدم نصائح طبية خلال رمضان ،

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شرح الدكتور رامي باسرده استشاري جراحة المناظير والسمنة في مشفى الرعاية الوطني، كيفية الحفاظ على صحة الشخص المريض الذي يعاني من السمنة في رمضان.
وقال"باسردة" لـ"الخليج 365": يساعد الصيام المسلم على الحفاظ على صحته العامة لتغيير نمط حياته حتى يقيه من أمراض السمنة وغيرها.
وأضاف: الصيام يساعد على طرد السموم الموجودة في الدم والتي تؤدي إلى كثير من الأمراض وأيضاً لإراحة أعضاء الجسم من العمل المستمر طيلة أيام السنة.
وأردف: التعامل مع السمنة لا يعني الامتناع عن تناول الطعام والشراب من وقت الإفطار الى وقت الإمساك، ولكن يجب مراعاة القواعد الصحيحة في تناول الطعام بعد الإفطار واختيار السلوك الغذائي السليم الذي يحقق التوازن.
وتابع: يجب الحذر من المشاكل الصحية التي تطرأ في رمضان وهي: سوء الهضم وحرقة المعدة وانتفاخ البطن الذي يأتي بسبب الاهتمام بمائدة الإفطار أكثر مما ينبغي، فنجد أشهى الأطباق الغنية بالدسم، والمقبلات ذات السعرات الحرارية العالية والحلويات التي يقبل عليها الصائم بشهية فيأكل ما يزيد على حاجته ويعرض نفسه للتخمة.
وقال"باسردة": تقليل النشاط البدني في شهر رمضان سبب لحدوث المخاطر الصحية والبدانة، لذلك ننصح بالتأني في الأكل عند الإفطار، وأخذ القليل من التمر والماء فقط، ثم يصلي، وبعدها يأكل القليل من الغذاء الصحي، حسب توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع"، وتكرار الوجبات الخفيفة كل ثلاث ساعات مع الشرب المستمر للماء فترة الإفطار.
وأضاف: ليكن رمضان هذا العام صحياً أكثر من خلال اتباع السلوك الغذائي الصحي والنشاط الرياضي؛ لمساعدة الجسم على التخلص من السموم والفضلات والوصول إلى الرشاقة.
استشاري سمنة يقدم نصائح طبية خلال رمضانخلود غنام الخليج 365 2019-05-08
شرح الدكتور رامي باسرده استشاري جراحة المناظير والسمنة في مشفى الرعاية الوطني، كيفية الحفاظ على صحة الشخص المريض الذي يعاني من السمنة في رمضان.
وقال"باسردة" لـ"الخليج 365": يساعد الصيام المسلم على الحفاظ على صحته العامة لتغيير نمط حياته حتى يقيه من أمراض السمنة وغيرها.
وأضاف: الصيام يساعد على طرد السموم الموجودة في الدم والتي تؤدي إلى كثير من الأمراض وأيضاً لإراحة أعضاء الجسم من العمل المستمر طيلة أيام السنة.
وأردف: التعامل مع السمنة لا يعني الامتناع عن تناول الطعام والشراب من وقت الإفطار الى وقت الإمساك، ولكن يجب مراعاة القواعد الصحيحة في تناول الطعام بعد الإفطار واختيار السلوك الغذائي السليم الذي يحقق التوازن.
وتابع: يجب الحذر من المشاكل الصحية التي تطرأ في رمضان وهي: سوء الهضم وحرقة المعدة وانتفاخ البطن الذي يأتي بسبب الاهتمام بمائدة الإفطار أكثر مما ينبغي، فنجد أشهى الأطباق الغنية بالدسم، والمقبلات ذات السعرات الحرارية العالية والحلويات التي يقبل عليها الصائم بشهية فيأكل ما يزيد على حاجته ويعرض نفسه للتخمة.
وقال"باسردة": تقليل النشاط البدني في شهر رمضان سبب لحدوث المخاطر الصحية والبدانة، لذلك ننصح بالتأني في الأكل عند الإفطار، وأخذ القليل من التمر والماء فقط، ثم يصلي، وبعدها يأكل القليل من الغذاء الصحي، حسب توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع"، وتكرار الوجبات الخفيفة كل ثلاث ساعات مع الشرب المستمر للماء فترة الإفطار.
وأضاف: ليكن رمضان هذا العام صحياً أكثر من خلال اتباع السلوك الغذائي الصحي والنشاط الرياضي؛ لمساعدة الجسم على التخلص من السموم والفضلات والوصول إلى الرشاقة.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
04:42 PM
أكد أن الصيام يساعد على طرد السموم من الدم
شرح الدكتور رامي باسرده استشاري جراحة المناظير والسمنة في مشفى الرعاية الوطني، كيفية الحفاظ على صحة الشخص المريض الذي يعاني من السمنة في رمضان.
وقال"باسردة" لـ"الخليج 365": يساعد الصيام المسلم على الحفاظ على صحته العامة لتغيير نمط حياته حتى يقيه من أمراض السمنة وغيرها.
وأضاف: الصيام يساعد على طرد السموم الموجودة في الدم والتي تؤدي إلى كثير من الأمراض وأيضاً لإراحة أعضاء الجسم من العمل المستمر طيلة أيام السنة.
وأردف: التعامل مع السمنة لا يعني الامتناع عن تناول الطعام والشراب من وقت الإفطار الى وقت الإمساك، ولكن يجب مراعاة القواعد الصحيحة في تناول الطعام بعد الإفطار واختيار السلوك الغذائي السليم الذي يحقق التوازن.
وتابع: يجب الحذر من المشاكل الصحية التي تطرأ في رمضان وهي: سوء الهضم وحرقة المعدة وانتفاخ البطن الذي يأتي بسبب الاهتمام بمائدة الإفطار أكثر مما ينبغي، فنجد أشهى الأطباق الغنية بالدسم، والمقبلات ذات السعرات الحرارية العالية والحلويات التي يقبل عليها الصائم بشهية فيأكل ما يزيد على حاجته ويعرض نفسه للتخمة.
وقال"باسردة": تقليل النشاط البدني في شهر رمضان سبب لحدوث المخاطر الصحية والبدانة، لذلك ننصح بالتأني في الأكل عند الإفطار، وأخذ القليل من التمر والماء فقط، ثم يصلي، وبعدها يأكل القليل من الغذاء الصحي، حسب توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع"، وتكرار الوجبات الخفيفة كل ثلاث ساعات مع الشرب المستمر للماء فترة الإفطار.
وأضاف: ليكن رمضان هذا العام صحياً أكثر من خلال اتباع السلوك الغذائي الصحي والنشاط الرياضي؛ لمساعدة الجسم على التخلص من السموم والفضلات والوصول إلى الرشاقة.
، استشاري سمنة يقدم نصائح طبية خلال رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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