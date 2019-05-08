صاحب شعار صيف الباحة يكشف تفاصيل جديدة عن تصميمه

قال مصمم شعار “صيف الباحة” الفائز، إن الصور الجاهزة التي استخدمها في التصميم ليست مسروقة كما يدعي البعض، مبيناً أنها مجانية ومتاحة للجميع على الانترنت، وأن بعض المشاركين في المسابقة استعانوا بها.

وأضاف المصمم هيثم الغامدي أنه لم يتعد على حقوق الملكية، ولم يخالف شروط المسابقة، لافتاً إلى أنه “فكر خارج الصندوق” واستطاع أن يستغل الصور الجاهزة ويستخدمها بشكل جيد في الشعار.

وأوضح أن أصل الاعتراض على شعاره يرجع إلى اعتياد البعض على التصاميم المستهلكة والتي تكرر استخدامها في الشعارات السابقة، ومنها صور “الحصون”، مبيناً أن شعاره تميز بإبراز ملامح الباحة بشكل مختلف عن بقية السرب.

وأكد الغامدي أنه لا يعترض على قرار أمير المنطقة بالتحقيق في الأمر، ولكن اعتراضه على اللجنة المختصة بالمسابقة.

وكان أمير الباحة الأمير حسام بن سعود وجه بالتحقيق حول شعار مهرجان “صيف الباحة” الفائز، وما أثير بأن مكوناته تم تجميعها من أحد المواقع الإلكترونية مع تعديل ألوانها.