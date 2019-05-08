ممرضة تلقي بنفسها داخل مسبح لإنقاذ طفل من الغرق في حائل

تمكنت ممرضة من إنقاذ حياة طفل، يبلغ من العمر سنتين، من الموت غرقاً، داخل مسبح بإحدى الاستراحات جنوب حائل بعد أن مكث تحت الماء 4 دقائق.

وألقت الممرضة بنفسها داخل المسبح، وتمكنت من إخراج الطفل، وتوجهت به سيراً على أقدامها إلى مستوصف قريب، وتم إسعاف الطفل، وفقاً لـ “تواصل”.

من جانبه قدم والد الطفل الشكر للممرضة؛ حيال عملها البطولي الذي قامت به.