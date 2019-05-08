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ممرضة تلقي بنفسها داخل مسبح لإنقاذ طفل من الغرق في حائل

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تمكنت ممرضة من إنقاذ حياة طفل، يبلغ من العمر سنتين، من الموت غرقاً، داخل مسبح بإحدى الاستراحات جنوب حائل بعد أن مكث تحت الماء 4 دقائق.

وألقت الممرضة بنفسها داخل المسبح، وتمكنت من إخراج الطفل، وتوجهت به سيراً على أقدامها إلى مستوصف قريب، وتم إسعاف الطفل، وفقاً لـ “تواصل”.
من جانبه قدم والد الطفل الشكر للممرضة؛ حيال عملها البطولي الذي قامت به.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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