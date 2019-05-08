اخبار السعوديه

مصادر تكشف هوية مطلق النار على ممرضة جازان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت مصادر إن مـطلق الـنار على الممرضة داخل المستوصف الذي تعمل به بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، هو طليقها.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عاجل”، أن الجهات الأمنية تعرفت على الجـاني وألقت القـبض عليه، وتبيّن أنه يعمل بأحد القطاعات الأمنية بالمنطقة، وتعمد إطـلاق الـنار على المجنـي عليها من سـلاح رشـاش كان بحوزته، ويخضع حالياً للعلاج بمستشفى الصحة النفسية بجازان.
وأضافت المصادر أنه سوف تتم إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه لمعرفة أسباب وملابسات الواقـعة.
يشار إلى أن الممرضة كانت قد تـعرضت الأسبوع الماضي، إلى إطـلاق نـار بشكل متعمد داخل مقر عملها بأحد المستوصفات بمحافظة ضمد، نقلت على أثره إلى المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف هوية مطلق النار على ممرضة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا