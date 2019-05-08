مصادر تكشف هوية مطلق النار على ممرضة جازان

قالت مصادر إن مـطلق الـنار على الممرضة داخل المستوصف الذي تعمل به بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، هو طليقها.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عاجل”، أن الجهات الأمنية تعرفت على الجـاني وألقت القـبض عليه، وتبيّن أنه يعمل بأحد القطاعات الأمنية بالمنطقة، وتعمد إطـلاق الـنار على المجنـي عليها من سـلاح رشـاش كان بحوزته، ويخضع حالياً للعلاج بمستشفى الصحة النفسية بجازان.

وأضافت المصادر أنه سوف تتم إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه لمعرفة أسباب وملابسات الواقـعة.

يشار إلى أن الممرضة كانت قد تـعرضت الأسبوع الماضي، إلى إطـلاق نـار بشكل متعمد داخل مقر عملها بأحد المستوصفات بمحافظة ضمد، نقلت على أثره إلى المستشفى.