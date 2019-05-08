رئيس الهلال الأحمر على هامش «اليوم العالمي»: نقدم جهودًا جليلة

أكَّد رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، الأربعاء، أنّ اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر الذي يوافق الثامن من شهر مايو، مناسبة للاحتفاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو هذه المنظمات وما يقدمونه من خدمات جليلة في مجال الإسعافات الطبية وإدارة الكوارث، مشيدًا بالدور الإنساني الكبير التي تُقدِّمه هذه الهيئات حول العالم.

وقال القاسم، في بيانٍ له: «هيئة الهلال الأحمر السعودي تنتهز هذه المناسبة كل عام في إبراز جهود منسوبيها في كافة الميادين، وتعزيز علاقتها مع أفراد المجتمع من خلال العديد من الشراكات مع بعض الجهات الحكومية لتقديم برامج توعوية تساهم في رفع الوعي الاجتماعي ونشر الوعي الصحي، وترحّب بكافة الشراكات مع جميع الجهات والمؤسسات التي ترغب في هذه البرامج».

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وأضاف أنَّ الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والتي يبلغ عدد أعضائها 190 عضوًا، قد خصصت هذا اليوم للاحتفاء بالعمل الإنساني الذي قام به منسوبو أعضاء الجمعيات التي تعمل تحت مظلة الحركة الدولية، لا سيّما أنَّهم يعملون في أصعب الظروف وأكثر البيئات صعوبة لتقديم المساعدة في أوقات الصراع المسلح والكوارث الطبيعية.

وتابع: «الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر حركة إنسانية دولية ليس لها حدود جغرافية وتشمل جميع الدول التي بها جمعيات وهيئات للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وترتبط بالحركة الدولية من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية». مشيرًا إلى أنَّ مهمة الحركة هي حماية حياة الإنسان وصحته وتخفيف معاناته بصرف النظر على عرقة وجنسه ولونه ودينه.

وأوضح رئيس الهيئة أنَّ هذه الحركة تشمل عدة منظمات مستقلة قانونيًّا عن بعضهم البعض، لكنهم يشتركون في تقديم العمل الإنساني ضمن الحركة من خلال المبادئ الأساسية المشتركة والأهداف والقوانين الدولية.