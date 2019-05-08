ناقش تقرير مكتبة الملك فهد في جلسته العادية الـ41
عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الـ41 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووافق المجلس، خلال الجلسة، على تعديل المادتين السابعة عشرة والحادية والعشرين من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36 / م )وتاريخ 29/ 12 / 1412 هـ، وعلى مشروع نظام الإقامة المميزة، وعلى تعديل عدد من مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي.
كما وافق على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول، فيما ناقش التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، جاء ذلك بحسب تغريدات مقتضبة نشرها الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل إلى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشورى يوافق على تعديل «مكافحة الرشوة» و«كود البناء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.