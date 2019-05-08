مجلس الشورى يوافق على تعديل «مكافحة الرشوة» و«كود البناء»

عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الـ41 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووافق المجلس، خلال الجلسة، على تعديل المادتين السابعة عشرة والحادية والعشرين من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36 / م )وتاريخ 29/ 12 / 1412 هـ، وعلى مشروع نظام الإقامة المميزة، وعلى تعديل عدد من مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي.

كما وافق على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول، فيما ناقش التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، جاء ذلك بحسب تغريدات مقتضبة نشرها الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل إلى الآن.