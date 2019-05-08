قيادة المملكة تهنئ بوتين ورئيس قرغيزيا بـ«يوم النصر»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس الروسي، عبّر فيها سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لبوتين، ولحكومة وشعب روسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

في سياق آخر، بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لرئيس جمهورية قرغيزيا سورنباي جينبيكوف بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، وأعرب خلالها الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية اطراد التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد- أيضًا- برقية مماثلة، هنّأ فيها الرئيس جينبيكوف بيوم النصر، وعبّر سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.