142 مشروعا بلديا يتابع دراستها و تفاصيلها أمين منطقة عسير

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال اجتماعه يوم أمس برؤساء البلديات بمقر الأمانة ، بضرورة الاهتمام بجودة الفعاليات التي تنظمها البلديات لأهالي المنطقة وزوارها من السياح مضيفا ان هنالك توجيهات من سمو امير المنطقة بمنع جميع الخيام التسويقية و ان تقتصر تلك الخيام على عرض جميع ما تسوقه الأسر المنتجة فقط، وشدد الحميدي خلال اجتماعه برؤساء البلديات على ضرورة الانتهاء من دراسات مشاريع المشهد الحضري والتي يبلغ عددها 142 مشروعا والتي يتابعها سمو امير المنطقة خاصة و ان هناك اجتماع أسبوعي لمتابعة مراحل دراسة تلك المشاريع . مؤكداً بأن عامل الوقت مهم في هذا الجانب مشيرا الى ان المتأخرين في تعديل الدراسات سيكلفهم الغاء المشروع وتحويلة الى بلدية أخرى مضيفا انه هناك 3 مشاريع استشفاء تم الانتهاء من دراستها في عدد من البلديات .

من جهته أكد وكيل البلديات المهندس على سيف بضرورة متابعة بلاغات 940 و معالجتها في اقل من 72 ساعة مشيرا الى ان ذلك يعد مؤشر قوي على عمل الأمانة والبلديات التابعة لها .