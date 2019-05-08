أمانة عسير تغلق 138 منشأة مخالفة أول ايّام رمضان

و في ذات السياق فقد بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها امانة منطقة عسير نحو 1464 جولة مما أسفرت عن مخالفة 841 منشأة صحية الى جانب إتلاف 5803 كجم مواد غذائية فاسدة بينما تم إغلاق 138 من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت المخالفة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة .
الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ، و ذلك بمتابعة ميدانية من قبل مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي .
و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .
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