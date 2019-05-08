السعودية اليوم / رئيس الحرس الملكي يدشن حملة للتبرع بالدم والتثقيف الصحي والتأمين الطبي



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

دشن معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، حملة التبرع بالدم والتثقيف الصحي والتأمين الطبي ، بحضور معالي نائب رئيس الحرس الملكي وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي .

وتأتي الحملة بتنفيذ من إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي بالتعاون مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية .

واستمع الفريق المطيري من مدير إدارة الخدمات الطبية العميد الركن عبدالله بن صالح الميمان لإيجازعن الحملة، كما اطلع على مجمل الخدمات الطبية المقدمة لأقسام شؤون المرضى وطب الأسرة والمجتمع والنظام الغذائي وطب الأسنان ،إلى جانب الأجنحة الطبية والصحية المشاركة في الحملة .

// انتهى //

16:43ت م

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