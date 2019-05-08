

محايل 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

دشن وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر منشط اليوم فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر بحضور مدير مركز الهلال الأحمر بالمحافظة حسين علي حمزة وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية, وذلك بمقر المحافظة.

وتضمنت الفعاليات مسيرة لآليات هيئة الهلال الأحمر من سيارات الإسعاف ومعرض يبرز جهود الهيئة في الأعمال الإٍسعافية إلى جانب تثقيف المجتمع.

وفي نهاية الحفل كرم مدير مركز الهلال الأحمر وكيل المحافظة بدرع تذكاري نظير حضوره ورعايته للحفل .

// انتهى //

16:38ت م

0152





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل محافظة بارق يدشن فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.