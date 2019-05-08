السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل ونائبه يستقبلان مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات



‎جدة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، بمقر الإمارة في جدة ، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات ، الفريق أول سعيد القحطاني .

وقدّم الفريق أول القحطاني ، التهنئة لأمير منطقة مكة المكرمة ، ولسمو نائبه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، كما قدم لسموهما الشكر والتقدير ، نظير مايحظى به رجال الأمن من دعم وتكريم من سموهما .

// انتهى //

16:35ت م

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