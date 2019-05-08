السعودية اليوم / مستشفى الولادة والأطفال في نجران ينجح في تشخيص تشوه خلقي نادر لطفل



نجران 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

نجح أطباء الجراحة بمستشفى الولادة والأطفال في نجران بتشخيص تشوه خلقي نادر لطفل يبلغ من العمر سنة وشهرين.

وأوضح مستشفى الولادة والأطفال في نجران أن الطفل كان يراجع بعيادة جراحة الأطفال بسبب غياب الخصية اليسرى، وأثناء فترة المتابعة تطور لدى الطفل انتفاخ بالمنطقة الإربية اليمنى، مبينة أن الحالة شخصت (فتق إربي أيمن مختنق) وتم إرجاعه في الحال، كما توقع وجود الخصيتين بنفس الجهة، حيث أن الخصية اليسرى لم تكن محسوسة بأي مكان خارج تجويف البطن.

وبين أنه جرى عمل استكشاف بالمنطقة الإربية اليمنى، وأكدت التشخيص من وجود الخصيتين بالجهة اليمنى، (الخصية اليسرى هاجرة إلى الطرف الأيمن) وهذا التشوه يعد نادراً جدًا مع وجود بقايا نسيجية جنينية للجهاز التناسلي الأنثوي.

وأفاد أنه جرى إصلاح الفتق الإربي الأيمن ووضع الخصيتين بمكانهما الطبيعي بكيس الصفن، كما أن الطفل خرج من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

// انتهى //

16:33ت م

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