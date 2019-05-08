السعودية اليوم / وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة تقيم برنامج خدمة المعتمرين بالحرم المكي الشريف



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أقامت وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة برنامج خدمة المعتمرين بالحرم المكي الشريف بالتعاون مع الجهات الأمنية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بمشاركة 100 شاب من كشافة مكتب هيئة

ويقوم شباب الكشافة بمساعدة رجال الأمن في إدارة الحشود ودفع عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإرشاد ضيوف الرحمن التائهين داخل ساحات الحرم المكي، حيث يبدأ برنامجهم من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، ولمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من 1 إلى 15 رمضان.

// انتهى //

16:33ت م

0147



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واسأقامت وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة برنامج خدمة المعتمرين بالحرم المكي الشريف بالتعاون مع الجهات الأمنية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بمشاركة 100 شاب من كشافة مكتب هيئة الرياضة بمكة .ويقوم شباب الكشافة بمساعدة رجال الأمن في إدارة الحشود ودفع عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإرشاد ضيوف الرحمن التائهين داخل ساحات الحرم المكي، حيث يبدأ برنامجهم من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، ولمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من 1 إلى 15 رمضان.// انتهى //16:33ت م0147

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