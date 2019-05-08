السعودية اليوم / مصرع وإصابة 7 عراقيين في هجوم مسلح على منزلهم في محافظة صلاح الدين



بغداد 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

لقي ثلاثة عراقيين مصرعهم, فيما اصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف منزلهم في محافظة صلاح الدين 200 كم شمال بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم بأن إرهابيين إطلقوا نيرانًا مباشرة على أحدى الدور السكنية في منطقة المزاريع التابعة لمحافظة صلاح الدين, مما أدى إلى مصرع 3 واطنين, وإصابة 4 آخرين بجروح .

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16:23ت م

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